Врач Бобровский назвал продукты с магнием среди полезных в состоянии стресса

Врач-диетолог Андрей Бобровский назвал продукты с магнием и омегой-3 полезными при стрессе.В состоянии стресса правильный рацион помогает организму его пережить, сообщил Бобровский в интервью.«Есть группы продуктов, которые могут воспрепятствовать быстрому истощению организма при психоэмоциональных перегрузках. Также они могут помочь человеку подготовиться к этим самым перегрузкам», – сказал специалист радио Sputnik.Врач отметил, что испытывая стресс полезно есть пищу, которая содержит определенные микроэлементы. В частности, среди полезных в состоянии стресса врач Бобровский назвал продукты с магнием.Какие продукты содержат магний? Его много в пшеничных отрубях, какао, горьком шоколаде, семенах тыквы, подсолнечника, льна. Также магний содержится в орехах, морской капусте, авокадо, сельдерее, брокколи.Помимо этого, эффективную поддержку организму в стрессе оказывают цинк, жирные кислоты омега-3 и омега-6, фолиевая кислота. Врач Бобровский посоветовал употреблять в пищу их источники.«Это может быть клубника, апельсин, мандарин, авокадо, шпинат, морковь, перепелиные яйца и другие. Жирные можно найти в жирной рыбе, в частности сельди, скумбрии и салаке».

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