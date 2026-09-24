Врач предложила необычный способ избавиться от мигрени

Невролог Джина Кеннеди предложила необычный способ избавиться от мигрени. Ее рекомендацию приводит The Telegraph.По словам Кеннеди, холодный компресс на голову или использование устройства для охлаждения рта могут быстро облегчить боль при мигрени и уменьшить ее тяжесть в долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что воздействие холода замедляет скорость передачи боли по нервам и сужает кровеносные сосуды. «Некоторым людям приносит облегчение купание в холодной воде, что тоже может быть связано с изменением температуры. Другие прикладывают ко лбу пакеты со льдом. Если вы нашли что-то, что помогает, придерживайтесь этого», — отметила врач.Кеннеди также перечислила три основных симптома приступа мигрени: чувствительность к свету, неспособность выполнять повседневные задачи и тошнота. «Во время приступа пациенты чувствуют себя неспособными функционировать или продолжать жить привычной жизнью. Они склонны замыкаться в себе, уходить в темную комнату и сидеть очень тихо, пока боль не пройдет», — рассказала невролог.

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