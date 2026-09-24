Врач предложила необычный способ избавиться от мигрени
По словам Кеннеди, холодный компресс на голову или использование устройства для охлаждения рта могут быстро облегчить боль при мигрени и уменьшить ее тяжесть в долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что воздействие холода замедляет скорость передачи боли по нервам и сужает кровеносные сосуды. «Некоторым людям приносит облегчение купание в холодной воде, что тоже может быть связано с изменением температуры. Другие прикладывают ко лбу пакеты со льдом. Если вы нашли что-то, что помогает, придерживайтесь этого», — отметила врач.
Кеннеди также перечислила три основных симптома приступа мигрени: чувствительность к свету, неспособность выполнять повседневные задачи и тошнота. «Во время приступа пациенты чувствуют себя неспособными функционировать или продолжать жить привычной жизнью. Они склонны замыкаться в себе, уходить в темную комнату и сидеть очень тихо, пока боль не пройдет», — рассказала невролог.
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