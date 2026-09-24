Названы худшие продукты для завтрака
По словам Бартоломе, если завтракать сладостями, в которых содержатся быстрые углеводы, произойдет резкое повышение уровня глюкозы в крови и интенсивный выброс инсулина. Через два часа, когда эти показатели снова снизятся, у человека возникнет чувство голода и сильная усталость, предупредила врач.
В связи с этим специалист призвала избегать употребления различной выпечки и соков на завтрак. Вместо них она посоветовала отдавать предпочтение продуктам, в составе которых содержится большое количество белка и клетчатки. Натуральный йогурт, орехи, семена и овсянка надолго дают ощущение сытости и снижают желание перекусывать между приемами пищи, добавила Бартоломе.
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