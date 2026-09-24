Врач перечислил семь признаков тромбоза
По словам Бертольди, тромбоз обычно поражает нижние конечности. Первым тревожным звоночком является отек одной ноги. Также не стоит оставлять без внимания боль, которая часто локализуется в области икр и усиливается во время ходьбы. В-третьих, заболевание может давать о себе знать ощущением жара в пораженной конечности.
Четвертым симптомом тромбоза специалист назвал покраснение кожи. Кроме того, он призвал обратить внимание на ощущение тяжести или давления в ноге. Шестой признак патологии, по словам врача, — появление вен, которые раньше не были заметны. Наконец он посоветовал срочно обратиться в больницу при появлении одышки или боли в груди, поскольку они могут указывать на то, что тромб уже оторвался и направился в легкие.
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