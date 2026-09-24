Врач-диетолог Марият Мухина: жирную говядину можно назвать самым вредным видом мяса для людей пожилого возраста.Врач Мухина сообщила в интервью о вреде жирной говядины для пожилых людей. По словам медика, частицы животных жиров превращаются в человеческом организме в так называемый «плохой» холестерин, переносимый липопротеидами низкой плотности и оседающий на сосудистых стенках. Именно таким образом в сосудах образуются холестериновые бляшки, которыми тесно связано развитие атеросклероза. У пожилых людей, чьи сосуды и так уже не крепкие, все это может значительно ухудшить их состояние.«Жирная говядина имеет высокую калорийность и способна усугублять некоторые заболевания», - подчеркнула Мухина, беседуя с «Москвой 24».Она отметила, что употребление такого продукта способствует более интенсивному развитию атеросклероза, ишемии и сосудистых катастроф. Также, предупредила врач Мухина, жирная говядина вызывает у пожилых людей обострение желчекаменной болезни«Из-за жирной говядины у пожилых могут обостриться желчекаменная болезнь и панкреатит», - сказала специалистка.

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