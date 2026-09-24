Врач рассказала, как часто на самом деле нужно менять подушку для сна

Правильнее ориентироваться не на календарь, а на три критерия. Доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская в беседе с «Чемпионатом» рассказала, как часто нужно менять подушку для сна.По словам эксперта, универсального медицинского стандарта, определяющего «срок годности» подушки, не существует, хотя в интернете можно встретить точные сроки — год, два или три. Правильнее ориентироваться не на календарь, а на три критерия: сохраняет ли изделие поддержку головы и шеи, можно ли его полноценно очищать и не появились ли симптомы, связанные со сном.Главный тест — поддержка. Задача подушки — удерживать голову и шею в нейтральном положении. При сне на боку её высота должна заполнять расстояние между плечом и головой, при сне на спине обычно требуется более низкая поддержка. Менять подушку пора, если она стала плоской или бугристой, наполнитель сбился и не восстанавливает форму, для комфорта приходится постоянно складывать её или подкладывать руку, а утром регулярно появляются боль и скованность в шее.Светлана Каневская отметила, что наволочку следует стирать вместе с постельным бельём не реже раза в неделю. Людям с аллергией на клещей домашней пыли рекомендуется использовать противоаллергенный чехол и поддерживать влажность в жилье на уровне 35-50%. Саму подушку стирают только по инструкции производителя. Стойкий запах, пятна плесени, влажность внутри или повреждённый наполнитель — основания заменить изделие независимо от возраста.Врач также предупредила: если новая подушка не уменьшает боль в шее, не стоит бесконечно искать «ортопедическую» модель — причина может быть в другом. Обратиться к врачу следует при усиливающейся боли, онемении, слабости, нарушении равновесия, головокружении, а также при громком храпе и остановках дыхания во сне.«Врач также предупредила: если новая подушка не уменьшает боль в шее, не стоит бесконечно искать ортопедическую модель — причина может быть в другом. Обратиться к врачу следует при усиливающейся боли, онемении, слабости, нарушении равновесия, головокружении, а также при громком храпе и остановках дыхания во сне», — заключила профессор.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки