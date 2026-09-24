Кардиолог Варфоломеев настоятельно рекомендует 4 продукта для снижения высокого холестерина
«Вы можете сделать ряд вещей, чтобы контролировать уровень холестерина», — говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Чтобы снизить риск опасных для жизни инсультов и сердечных приступов, Энджи рекомендовала употреблять растительные стеролы и станолы.
«Растительные стеролы и станолы по размеру и форме похожи на холестерин и блокируют всасывание холестерина из кишечника. Со временем это снижает количество холестерина в крови».
В растительной пище их небольшое количество, но чтобы получить эффективную дозу в 3 г/день, вам необходимо потреблять продукты с добавлением растительных стеролов и станолов.
Примеры могут включать «напитки, жирные пасты или йогурты», но, предупредил врач, ваш организм не будет хранить растительные стеролы и станолы, если вы перестанете их есть.
Еще один совет от кардиолога: употребляйте в пищу овес и ячмень, которые содержат растворимую гелеобразующую клетчатку, называемую бета-глюканом. Бета-глюкан «связывается с холестерином и желчными кислотами во время пищеварения», что помогает снизить уровень холестерина.
«Овес, ячмень и продукты, приготовленные из них, могут помочь снизить уровень холестерина при условии, что они содержат не менее 1 г бета-глюкана на порцию».
Чтобы помочь устранить высокий уровень холестерина, было бы полезно есть орехи и сою.
«Исследования показывают, что орехи и соевые продукты, богатые белком и клетчаткой, минералами и растительными соединениями, могут помочь поддержать здоровье сердца».
Он рекомендует съедать только «небольшую горсть орехов» или «поджарить их и посыпать салатом или супом».
«Попробуйте поэкспериментировать с растительными блюдами, используя соевый фарш, бобы эдамаме или тофу, чтобы заменить обычный белок».
Хотя подобные диетические добавки будут чрезвычайно полезны для контроля уровня холестерина, нездоровые привычки в еде могут свести на нет пользу.
Чтобы быть уверенным, что вы получаете пользу от употребления правильных продуктов, вы также должны сократить (или исключить) продукты, повышающие уровень холестерина.
Кардиолог Варфоломеев предлагает сократить:
Мясные пироги, колбасы и жирное мясо
Масло, сало и топленое масло
Сливки и твердый сыр, например чеддер
Торты и печенье
Пища, содержащая кокосовое или пальмовое масло.
Физические упражнения также имеют решающее значение для контроля уровня холестерина; он рекомендуют каждому заниматься спортом не менее 150 минут в неделю.
Упражнения помогают стимулировать «обратный транспорт» — механизм, с помощью которого организм удаляет излишки холестерина. Снижение веса улучшает липидный обмен и чувствительность к инсулину, что снижает выработку ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), известных как «плохой» холестерин.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий