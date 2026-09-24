Кардиолог Варфоломеев настоятельно рекомендует 4 продукта для снижения высокого холестерина

Врач-кардиолог говорит, что тем, у кого повышен уровень холестерина, будет полезно скорректировать свою диету.«Вы можете сделать ряд вещей, чтобы контролировать уровень холестерина», — говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Чтобы снизить риск опасных для жизни инсультов и сердечных приступов, Энджи рекомендовала употреблять растительные стеролы и станолы.«Растительные стеролы и станолы по размеру и форме похожи на холестерин и блокируют всасывание холестерина из кишечника. Со временем это снижает количество холестерина в крови».В растительной пище их небольшое количество, но чтобы получить эффективную дозу в 3 г/день, вам необходимо потреблять продукты с добавлением растительных стеролов и станолов.Примеры могут включать «напитки, жирные пасты или йогурты», но, предупредил врач, ваш организм не будет хранить растительные стеролы и станолы, если вы перестанете их есть.Еще один совет от кардиолога: употребляйте в пищу овес и ячмень, которые содержат растворимую гелеобразующую клетчатку, называемую бета-глюканом. Бета-глюкан «связывается с холестерином и желчными кислотами во время пищеварения», что помогает снизить уровень холестерина.«Овес, ячмень и продукты, приготовленные из них, могут помочь снизить уровень холестерина при условии, что они содержат не менее 1 г бета-глюкана на порцию».Чтобы помочь устранить высокий уровень холестерина, было бы полезно есть орехи и сою.«Исследования показывают, что орехи и соевые продукты, богатые белком и клетчаткой, минералами и растительными соединениями, могут помочь поддержать здоровье сердца».Он рекомендует съедать только «небольшую горсть орехов» или «поджарить их и посыпать салатом или супом».«Попробуйте поэкспериментировать с растительными блюдами, используя соевый фарш, бобы эдамаме или тофу, чтобы заменить обычный белок».Хотя подобные диетические добавки будут чрезвычайно полезны для контроля уровня холестерина, нездоровые привычки в еде могут свести на нет пользу.Чтобы быть уверенным, что вы получаете пользу от употребления правильных продуктов, вы также должны сократить (или исключить) продукты, повышающие уровень холестерина.Кардиолог Варфоломеев предлагает сократить:Мясные пироги, колбасы и жирное мясоМасло, сало и топленое маслоСливки и твердый сыр, например чеддерТорты и печеньеПища, содержащая кокосовое или пальмовое масло.Физические упражнения также имеют решающее значение для контроля уровня холестерина; он рекомендуют каждому заниматься спортом не менее 150 минут в неделю.Упражнения помогают стимулировать «обратный транспорт» — механизм, с помощью которого организм удаляет излишки холестерина. Снижение веса улучшает липидный обмен и чувствительность к инсулину, что снижает выработку ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), известных как «плохой» холестерин.

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