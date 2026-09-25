Врач рассказала о неожиданном повышающем давление продукте

Диетолог Кэролайн Томасон Банн назвала неожиданный продукт, повышающий кровяное давление. Ее предостережение опубликовало Eating Well.Банн рассказала, что в консервированном супе чаще всего содержится избыток соли. Она уточнила, что всего полстакана курино-овощного супа из банки может обеспечить 36 процентов рекомендуемой суточной нормы натрия. Если организм чувствителен к этому веществу, человек даже без диагностированной гипертонии может заметить скачок артериального давления после употребления подобных продуктов, объяснила диетолог.Со временем регулярное употребление в пищу большого количества подобных продуктов грозит повышением риска развития гипертонии на 23 процента, сослалась на результаты исследования Банн. «Выбирайте консервированные блюда с низким содержанием натрия или самостоятельно приготовьте суп с фасолью, овощами и зеленью, чтобы придать ему больше вкуса и при этом контролировать содержание соли», — заключила врач.

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