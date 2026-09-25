Эндокринолог посоветовала полезный для костей вариант завтрака

Эндокринолог Рима Патель посоветовала вариант завтрака, полезный для здоровья костей. О помогающих в профилактике потери костной массы продуктах она поговорила с Parade.По словам Патель, для костей будет полезен завтрак, состоящий из порции простого витаминизированного греческого йогурта, посыпанного нарезанным миндалем, семенами чиа и свежей клубникой.«Греческий йогурт богат кальцием и высококачественным белком. А именно белок составляет около 50 процентов объема костей», — пояснила эндокринолог.Миндаль, продолжила врач, содержит магний, являющийся структурным компонентом костей. Этот микроэлемент присутствует и в семенах чиа, которые также содержат растительный кальций, фосфор, железо и цинк. В свою очередь, богатая витамином C клубника обладает противовоспалительными свойствами и способствует восстановлению костей.«В совокупности это блюдо обеспечивает организм именно теми макро- и микроэлементами, которые необходимы скелету для поддержания прочности», — заключила Патель.

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