Эндокринолог посоветовала полезный для костей вариант завтрака
По словам Патель, для костей будет полезен завтрак, состоящий из порции простого витаминизированного греческого йогурта, посыпанного нарезанным миндалем, семенами чиа и свежей клубникой.
«Греческий йогурт богат кальцием и высококачественным белком. А именно белок составляет около 50 процентов объема костей», — пояснила эндокринолог.
Миндаль, продолжила врач, содержит магний, являющийся структурным компонентом костей. Этот микроэлемент присутствует и в семенах чиа, которые также содержат растительный кальций, фосфор, железо и цинк. В свою очередь, богатая витамином C клубника обладает противовоспалительными свойствами и способствует восстановлению костей.
«В совокупности это блюдо обеспечивает организм именно теми макро- и микроэлементами, которые необходимы скелету для поддержания прочности», — заключила Патель.
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