Офтальмолог назвала признаки ведущих к слепоте заболеваний

Возрастные изменения зрения не всегда безобидны и без лечения могут привести к слепоте, предупредила офтальмолог Тери Гейст. Признаки таких заболеваний она назвала в беседе с The Washington Post.По словам Гейст, после 40 лет у человека часто ухудшается способность видеть вблизи, однако внезапное появление большого количества мушек, вспышек или темных пятен перед глазами может указывать на проблемы с сетчаткой. Опасными признаками также считаются искажение прямых линий, ухудшение зрения в темноте и постепенное сужение поля зрения, отметила доктор.«Если линии, которые должны быть прямыми, внезапно становятся волнистыми, это обязательно нужно проверить», — предупредила офтальмолог. По ее словам, такой симптом может быть связан с заболеваниями сетчатки, включая возрастную макулярную дегенерациюОсобенно опасно внезапное появление множества новых «мушек» или вспышек света перед глазами, поскольку они могут возникать при отслойке сетчатки — состоянии, способном привести к постоянной потере зрения. Врач рекомендовала регулярно проверять зрение после 40 лет даже при отсутствии жалоб, а при резком изменении его остроты обращаться к врачу как можно скорее.

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