Ортодонты объяснили, чем опасна привычка сжимать зубы во время занятий спортом

Во время силовых упражнений многие автоматически стискивают зубы в момент максимального усилия. Эксперты в беседе с «Чемпионатом» объяснили, чем чревата такая привычка.«Жевательные мышцы функционально связаны с мышцами шеи и головы, поэтому постоянное напряжение может поддерживать ощущение скованности не только в челюсти. После тренировки человек иногда отмечает головную боль, усталость в висках, напряжение в шее, дискомфорт при широком открывании рта. У некоторых появляются щелчки или болезненность в области височно-нижнечелюстного сустава. При этом спортсмен может долго не связывать эти ощущения с привычкой стискивать зубы», — объясняет врач-ортодонт из Турции, спикер ORTHONEXT VI от EUROKAPPA Рамадан Кошкун.Значение имеет и то, как смыкаются зубы. Если у человека уже есть нарушения прикуса или отдельные зубы испытывают повышенную нагрузку, сильное сжатие способно сделать этот дисбаланс более заметным. Давление распределяется неравномерно, поэтому перегружаться могут отдельные зубы, пломбы и другие реставрации. В результате могут возникать чувствительность, дискомфорт при жевании, сколы реставраций или ощущение, что после тренировки зубы «ноют».«Ортодонтическое лечение в этом случае направлено не на саму привычку сжимать зубы, а на коррекцию положения зубов и прикуса, если для этого есть показания. Для людей, которые регулярно тренируются, особенно удобны элайнеры: у них нет металлических дуг и замков — при случайном ударе они могут травмировать губы и слизистую щёк. При необходимости каппы можно снять на время занятия, а затем продолжить лечение по назначенному режиму», — отмечает врач-ортодонт, директор по цифровой диагностике и клинической поддержке EUROKAPPA Эмелин Шевчук.Спортсменам также стоит обращать внимание на то, что происходит с челюстью между подходами. Если зубы остаются плотно сомкнутыми даже в состоянии отдыха, появляются боль, ограничение открывания рта или регулярные головные боли, это повод обсудить симптомы со стоматологом.В контактных видах спорта элайнеры при этом не заменяют защитную спортивную капу: для тренировок с риском удара в лицо нужна отдельная защита.

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