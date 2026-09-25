Физические упражнения могут облегчить боль при широком спектре заболеваний

Физические упражнения могут уменьшить боль при многих заболеваниях, а новые исследования показывают, что даже короткие и щадящие тренировки могут принести значительное облегчение. Результаты исследования опубликованы в журнале PAIN Reports .Боль имеет свойство сужать повседневную жизнь. Боль в спине может затруднить работу, мигрень может испортить весь день, а ноющие суставы могут заставить избегать обычных движений. Вот почему советы по физическим упражнениям могут показаться странными, когда и так уже болит.Однако новое масштабное исследование предполагает, что движение может облегчить боль при многих заболеваниях, и для получения пользы людям, возможно, не понадобятся длительные интенсивные тренировки.Хроническая боль поражает примерно каждого пятого взрослого человека в мире. Лекарства могут помочь, но они не всегда приносят достаточное облегчение, а длительное применение может быть сопряжено с рисками. Физические упражнения и так рекомендуются для облегчения боли, однако советы часто ограничиваются фразой «оставайтесь активными».В результате люди остаются без четких указаний относительно того, какие движения следует выполнять, насколько интенсивно нужно работать и как долго продолжать.Ведущий исследователь этого исследования, Бен Сингх из Университета Аделаиды, отметил, что физические упражнения могут влиять на болевые ощущения через несколько систем организма.«Во время физических упражнений наш организм выделяет химические вещества, включая эндорфины и серотонин, которые могут помочь уменьшить интенсивность боли и повысить болевой порог», — сказал Сингх.Исследователи объединили 157 систематических обзоров, представляющих собой тщательные обобщения ранее полученных данных, охватывающих 2736 рандомизированных контролируемых исследований и 221 279 взрослых. В этих исследованиях люди распределялись по разным группам случайным образом, чтобы можно было более объективно сравнивать различные методы лечения.В число участников исследования вошли люди с болями в пояснице, остеоартритом, фибромиалгией, мигренью, болями, связанными с раком, болями, связанными с беременностью, ревматоидным артритом и другими заболеваниями.Исследовательская группа изучила аэробные упражнения, силовые тренировки, йогу, пилатес, тай-чи, водные упражнения, танцы и смешанные программы. Главный вопрос, который они задали, заключался в том, сообщали ли люди о меньшей боли после программы упражнений по сравнению с людьми в контрольных группах.В целом, физические упражнения были связаны со значительным снижением боли. По общепринятой 10-балльной шкале боли среднее снижение составило около 1,1 балла. Положительный эффект наблюдался как при острой боли, которая возникает в течение короткого периода времени, так и при хронической боли, которая длится гораздо дольше. Анализ не доказал, что физические упражнения эффективнее при одном типе боли, чем при другом.«Кроме того, это помогает уменьшить воспаление и изменить реакцию мозга на боль, а также улучшить настроение. Эти эффекты помогают объяснить, почему физические упражнения могут быть таким мощным инструментом для купирования боли», - отмечают авторы исследования.Однако, несмотря на имеющиеся доказательства, физические упражнения используются не так часто, как могли бы, и редко назначаются с той же точностью, что и лекарства.«Вместо этого людям, испытывающим боль, могут посоветовать „оставаться активными“, вместо того чтобы предложить им конкретную, основанную на доказательствах программу упражнений, учитывающую тип упражнений, интенсивность и продолжительность тренировок», — сказал Сингх.Упражнения низкой интенсивности показали большее среднее снижение болевых ощущений, чем упражнения умеренной и высокой интенсивности. Программы, рассчитанные на период менее 12 недель, также показали большее снижение болевых ощущений, чем более длительные. Это не означает, что интенсивные физические упражнения вредны или что они перестают приносить пользу через 12 недель.Авторы предполагают, что более короткие и щадящие программы могут быть легче для людей, испытывающих боль, чтобы их продолжать выполнять, хотя данный обзор не смог доказать, почему возникла эта разница.«Наше исследование показало, что физические упражнения связаны со значительным снижением острой и хронической боли при всех видах физической активности — будь то аэробные или силовые тренировки, или более щадящие движения, такие как йога, пилатес или тайцзи», — сказал Сингх. «Важно отметить, что мы обнаружили, что больше физических упражнений не обязательно означает лучшее качество жизни. Фактически, программы меньшей продолжительности и меньшей интенсивности показали большее снижение боли, что позволяет предположить, что людям, возможно, не нужно тренироваться интенсивнее или дольше, чтобы ощутить значимые результаты».Боль возникала при различных видах движений, что важно, поскольку один и тот же вид деятельности не подойдет каждому человеку или при каждом заболевании. Человеку с болями в коленях может потребоваться совершенно иная отправная точка, чем тому, кто страдает от мигрени или болей во всем теле.Некоторые виды упражнений продемонстрировали особенно выраженный положительный эффект, однако полученные результаты следует интерпретировать с осторожностью. Например, убедительные результаты в отношении танцев были получены лишь в одном систематическом обзоре, посвященном фибромиалгии, поэтому они не могут свидетельствовать о том, что танцы являются лучшим выбором для облегчения боли в целом.Программы, рассчитанные на менее чем два часа в неделю, показали большее среднее снижение болевых ощущений, чем более длительные программы, но эти цифры не были достоверными. Таким образом, полученные результаты не позволяют установить идеальную еженедельную сумму для всех. Количество занятий в неделю не оказало существенного влияния, как и продолжительность занятий (менее или более часа).«Медицинским работникам необходимы четкие рекомендации не только о том, помогают ли физические упражнения, но и о том, какие упражнения подходят для каких пациентов и как эффективно их назначать», — сказал Сингх.В статье не говорится, что физические упражнения являются лекарством. Многие из включенных в исследование обзоров были оценены как низкокачественные, и исследователи обнаружили признаки того, что в опубликованных данных могут отсутствовать более мелкие исследования с неутешительными результатами.После того как команда скорректировала данные с учетом возможной предвзятости публикаций, предполагаемая польза уменьшилась, но все еще оставалась в пользу физических упражнений. Большинство исследований также дают нам больше информации о боли сразу после выполнения программы упражнений, чем о том, сохраняется ли облегчение в течение месяцев или лет.В ходе анализа не проводилось прямого сравнения физических упражнений с обезболивающими препаратами, поэтому он не может показать, что физические упражнения эффективнее лекарств.Ведущий научный сотрудник, профессор Кэрол Махер из Университета Аделаиды, поддерживает идею более частого включения физических упражнений в лечение боли, при этом в статье подчеркивается, что программы должны быть адаптированы к индивидуальным потребностям и возможностям.«Эти результаты должны предоставить врачам значительную гибкость и повысить уверенность в назначении физических упражнений в качестве основного, масштабируемого компонента лечения боли при различных состояниях», — сказал Сингх. «В то время, когда мы ищем безопасные и эффективные способы купирования боли помимо медикаментозного лечения, эти результаты убедительно доказывают необходимость включения физических упражнений в качестве более распространенной части терапии боли».Для людей, страдающих от боли, практический посыл заключается не в том, что им нужно прилагать больше усилий. Постепенные движения могут быть полезны, и даже более щадящие или короткие программы могут быть уместны, если они соответствуют человеку и его состоянию.

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