Врачи назвали железную причину сменить зубную щетку

Стоматолог Крейг Ноблетт назвал железные поводы сменить зубную щетку. Эти причины он назвал в беседе с Yahoo.Ноблетт рассказал, что после большинства болезней, в том числе простуды и гриппа, зубную щетку можно не выбрасывать. Однако, по его словам, стоит приобрести новый предмет гигиены после инфекции полости рта или горла, например, герпеса или кандидоза, а также перенесенного фарингита.В свою очередь, стоматолог-имплантолог Тигран Гекчян призвал внимательнее относиться к смене щеток людям с ослабленным иммунитетом. К ним врач отнес пациентов, проходящих лечение от рака и тяжелых форм диабета. Им стоит менять зубную щетку на новую мягкую после каждой болезни и высушивать ее после использования, подчеркнул специалист. Всем остальным людям специалисты посоветовали покупать новую щетку раз в три-четыре месяца или раньше, если щетина сильно истрепалась.

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