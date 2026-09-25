Мужчин предупредили о самых частых травмах во время секса

Уролог Рена Малик предупредила мужчин о самых частых травмах пениса, которые можно получить во время секса или мастурбации.Частой травмой Малик назвала перелом полового члена. Врач объяснила, что он происходит при внезапных и сильных изгибах полового органа, например, при ударе о тазовую кость женщины в миссионерской позе, позах «по-собачьи» и «обратная наездница». По словам урологами, симптомами перелома могут быть немедленное возникновение боли, звук хруста при ударе, появление отека или кровоподтека.Чтобы избежать перелома пениса, Малик посоветовала мужчинам следить за ритмом и скоростью во время секса. Если травма все-таки произошла, необходимо срочно обратиться за помощью врача. В противном случае существует риск развития эректильной дисфункции и искривления полового органа, уточнила доктор.По словам уролога, часто мужчины сталкиваются и с другой проблемой — застреванием предметов на пенисе. Это происходит, когда для стимуляции полового члена используются предметы, не предназначенные для этой цели.«Самодельные секс-игрушки могут застревать, вызывая набухание пениса и еще больше затрудняя его освобождение. Если их оставить на месте слишком надолго, например, на несколько часов, они могут перекрыть кровоток, что приведет к повреждению тканей или даже гангрене», — предостерегла Малик.

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