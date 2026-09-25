Женщинам в менопаузе перечислили главные ошибки в диете

Диетолог Майя Феллер перечислила женщинам в менопаузе главные ошибки в диете.Феллер отметила, что в период менопаузы не стоит злоупотреблять белком. Избыток протеина в рационе способен вызвать запор, дополнительную нагрузку на почки и потенциально привести к дефициту других питательных веществ, предупредила диетолог. Она посоветовала рассчитывать норму белка по формуле «от 1,2 до 1,6 грамма на килограмм веса».Еще одной ошибкой Феллер назвала полный отказ от углеводов, включая хлеб, макароны, фрукты. Это изменение в диете, по ее словам, грозит потерей мышечной массы. «Углеводы организм использует в качестве энергии. Когда человек испытывает дефицит углеводов, телу приходится расщеплять мышцы и использовать их в качестве энергии», — объяснила диетолог. Кроме того, употребление питательных углеводов ученые связывают с уменьшением симптомов менопаузы — приливов жара, проблем со сном, перемен настроения.Специалист добавила, что женщинам в период менопаузы следует употреблять не менее 120 граммов углеводов в день, выбирая блюда, богатые клетчаткой, витаминами и минералами и с минимальным добавлением сахара, соли или жира.

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