Диетолог Мухина: сильное желание съесть что-то мучное возникает из-за нехватки глюкозы

Врач-диетолог Марият Мухина: очень сильное желание перекусить чем-то мучным может возникнуть при гипогликемии.Диетолог Мухина рассказала о причинах тяги к продуктам их теста. По словам врача, сильное желание съесть что-то мучное возникает из-за нехватки глюкозы:«Есть сладкое и мучное хочется при гипогликемии, когда падает концентрация глюкозы в крови».В интервью «Москве 24» специалистка отметила, что такое тяготение к мучной пище может обостряться после нагрузок – как физических, так и эмоциональных (стресс). Например, ударно поработав на даче, на участке, человек может ощущать сильное желание съесть что-то мучное. Это происходит из-за того, что его мышцы, поработав, растратили гликоген – свое главное топливо, являющееся по сути отложенной в запас глюкозой. Чтобы восполнить ее, мозг посылает специфические электрические импульсы, формирующие повышенный аппетит к углеводной пище – мучному и сладкому.Что касается стресса, Марият Мухина объяснила:«Очень часто нам хочется мучного в результате стресса, когда у идет сильный выброс инсулина после работы контринсулярных гормонов, в частности кортизола».Эксперт напомнила, что пристрастие к такой еде ведет к проблемам с высоким сахаром в крови и появлением лишнего веса. Мучное, будучи рафинированным углеводом, крайне быстро усваивается и превращается в глюкозу. При отсутствии должных физических нагрузок это будет означать прирост жировой массы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки