Врач Бурнацкая: противовоспалительные нельзя пить вместе с аспирином

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС, например, ибупрофен, диклофенак, кеторолак) нельзя пить вместе с другими НПВС, разжижающими кровь лекарствами и антидепрессантами, объяснила «Газете.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.«В повседневной практике и в быту чаще всего встречаются следующие рискованные комбинации. Первая — НПВС и антикоагулянты (например, аспирин, варфарин, ривароксабан), потому что оба класса препаратов влияют на свертывание и слизистую ЖКТ. Когда их пьют вместе, резко растет риск желудочно-кишечных кровотечений. Вторая комбинация — НПВС и НПВС. Суммируется токсичность для желудка, почек и сердечно-сосудистой системы; повышается вероятность язвы и кровотечения. Третья комбинация: НПВС и антидепрессанты. Усиливается риск кровотечений из ЖКТ из-за влияния на тромбоциты и слизистую желудка», — заметила доктор.Чтобы избежать проблем при приеме таких комбинаций препаратов, врач рекомендует разносить их по времени или поговорить с врачом, чтобы поменять несовместимые препараты.«Если вы случайно приняли несовместимые препараты, то важно оценить симптомы. Сильная слабость, головокружение, обморок, нарушение ритма сердца, боль в груди, одышка, рвота "кофейной гущей" или черный стул, выраженная сонливость, судороги, резкое падение давления — это признаки серьезных осложнений. В этом случае лучше немедленно вызвать скорую, если есть любые из перечисленных симптомов или если приняты потенциально опасные комбинации (например, антикоагулянт + НПВС в высокой дозе). Если симптомов нет, то просто наблюдайте за своим состоянием. Самостоятельно "нейтрализовать" один препарат другим не нужно — это может усугубить ситуацию», — заметила доктор.

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