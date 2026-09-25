Диетолог Мансурова: слива содержит железо и полезна для профилактики анемии
Многие знают, что употребление сливы стимулирует перистальтику и помогает при склонности к запору. Но на этом полезные свойства этого фрукта не заканчиваются. Диетолог Мансурова сообщила в интервью «АиФ», что слива содержит важные для организма микроэлементы.
«Калий в ее составе полезен для здоровья сердца и сосудов, а сочетание фосфора и кальция, различных фенольных и флавоноидных соединений способствует профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата», - проинформировала специалистка.
Кроме того, добавила диетолог Мансурова, слива содержит железо и полезна для профилактики анемии. К тому же получать достаточно железа с пищей важно для сохранения здоровья щитовидной железы.
«Слива богата железом: на 100 граммов продукта приходится 2,1 мг железа», - уточнила диетолог.
Также Ирина Мансурова рассказала, что употребление сливы положительно сказывается на состоянии печени, артериальном давлении, способствует сокращению «плохого» холестерина и стабилизации уровня сахара в крови – этот эффект объясняется высоким содержанием в ней клетчатки.
В то же время специалистка посоветовала есть сливу умеренно – не больше 150 граммов за день. Людям с болезнями ЖКТ, ревматизмом и мочекаменной болезнью употреблять ее нужно с большой осторожностью.
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