Названы полезные для иммунитета продукты

Иммунитету помогают не суперпродукты и БАДы, а разнообразный рацион, который закрывает базовые потребности организма, отметил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В разговоре с «Лентой.ру» он обратил внимание, что лимон, имбирь и добавки для иммунитета без подтвержденного дефицита не дают обещанного эффекта.По его словам, действительно полезны овощи и фрукты — источники каротиноидов и витамина С, жирная рыба с омега-3 и витамином D, кисломолочные продукты с пробиотиками, поддерживающие микрофлору кишечника, где находится значительная часть иммунных клеток. Также важны орехи и семечки с витамином Е, селеном и цинком, бобовые и цельнозерновые как источник клетчатки, а белок нужен для синтеза антител.«Маркетинг часто строится на мифе про суперпродукты. Многие верят, что лимон или имбирь сами по себе мощно стимулируют защиту, хотя на деле они просто вносят небольшой вклад как часть разнообразного рациона. То же с БАДами для иммунитета — без подтвержденного дефицита их прием обычно не дает бонуса, а иногда создает дисбаланс», — пояснил врач.Умнов подчеркнул, что БАДы не являются лекарствами, не проходили необходимых исследований, и содержание веществ в них непонятно. Врач никогда не назначит добавки из непонятного магазина или те, что продаются в супермаркетах на кассе.«Не ищите чудо-продукт для иммунитета в супермаркетах и роликах блогеров. Стройте рацион так, чтобы в нем регулярно были разные группы полезных продуктов, нормализуйте сон, берегите нервы — тогда иммунная система будет работать стабильно», — заключил он.

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