Врач Космынин: осенью нужно сдавать шесть анализов крови

Осенью стоит сдать несколько анализов крови, чтобы подготовить организм к холодам и укрепить иммунитет. Как рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт «Инвитро» Евгений Космынин, среди этих анализов общий и биохимический анализы крови, липидный профиль, а также анализы на витамин D, ферритин и гормоны щитовидной железы.«Многие списывают сонливость, апатию и частые простуды на "осеннюю хандру" или нехватку витаминов. Однако за этими симптомами могут стоять вполне конкретные лабораторные показатели — дефицит железа, витамина D, нарушение работы щитовидной железы или скрытое воспаление. Любой осенний чекап лучше начинать с общего анализа крови: он показывает уровень гемоглобина — белка, который переносит кислород к органам и тканям. Его снижение — одна из самых частых причин осенней усталости, сонливости и упадка сил. Кроме того, анализ выявляет скрытое воспаление (по уровню лейкоцитов) и тромбоцитарные нарушения. Люди с анемией более подвержены простудным заболеваниям, поэтому перед сезоном ОРВИ важно убедиться, что с гемоглобином все в порядке», — отметил врач.Биохимический анализ крови, по словам доктора, дает информацию о работе внутренних органов. Отдельное внимание стоит уделить липидному профилю (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды) — он нужен для оценки сердечно-сосудистых рисков.«Но главные осенние маркеры — витамин D и ферритин. Витамин D — это "солнечный" витамин, который перестает вырабатываться в коже с сокращением светового дня. Его дефицит осенью и зимой — одна из главных причин снижения иммунитета, усталости, мышечной слабости и плохого настроения. Проверив уровень витамина D в начале осени, можно вовремя скорректировать дозировку добавок и избежать его критического падения в разгар холодов. Ферритин — это показатель запасов железа в организме. Даже при нормальном уровне гемоглобина низкий ферритин может вызывать усталость, выпадение волос, ломкость ногтей и снижение выносливости. Особенно актуален этот анализ для женщин репродуктивного возраста», — рассказал доктор.Кроме того, осенняя хандра, вялость, апатия и низкая эмоциональность часто бывают связаны с неправильной работой щитовидной железы. Ее гормоны (Т3 и Т4) регулируют обмен веществ, энергию и настроение. Снижение их уровня (гипотиреоз) может проявляться теми же симптомами, которые многие списывают на «осеннюю депрессию», поэтому врач также советует проверять осенью уровень этих гормонов.

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