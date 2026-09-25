Невролог раскрыла правду о причинах разбитости по утрам

Невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко раскрыла правду о причинах, по которым человек может просыпаться обессиленным даже после восьми-девятичасового сна.Одной из частых причин плохого самочувствия врач назвала апноэ — остановки дыхания, которые обычно сопровождаются храпом. Из-за них нормально отдохнуть не успевает ни мозг, ни организм в целом. «Качество сна могут ухудшать стресс, тревога, алкоголь, поздний ужин, некоторые лекарства, синдром беспокойных ног и хроническая боль», — добавила Бутенко.Невролог также отметила, что иногда заторможенность и разбитость после пробуждения объясняются тем, что человек проснулся в неподходящую фазу сна. Обычно такое состояние проходит через 20-30 минут. Если же усталость появляется почти каждое утро, хотя времени на сон хватает, врач посоветовала выяснить причину.

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