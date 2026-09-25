Врач Белова: лучше отказаться от мороженого, если важно контролировать холестерин

Строго контролировать уровень холестерина в крови врачи рекомендуют людям, подверженным сердечно-сосудистым заболеваниям.Если врач говорит, что у вас высокий уровень холестерина или имеются другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, это означает, что вам необходимо пересматривать рацион, сокращая в нем присутствие продуктов, способствующих повышению холестерина. Об этом в беседе с «МедикФорум» сообщила врач-терапевт Александра Белова.Специалистка констатировала, что в тех случаях, когда становится особенно важно контролировать холестерин, лучше отказаться от употребления дополнительных продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров или холестерина. Например, таких как сливочный сыр. Если оценить размер порции, которую большинство людей кладут на хлеб, то он может составить очень большой процент от рекомендуемой дневной нормы холестерина.Также, по мнению Беловой, следует отказаться от мороженого. Его 100-граммовая порция может содержать до 45 мг холестерина. Кроме того, продукт насыщен сахаром, избыток которого в рационе ведет к ожирению печени и вместе с этим – к росту концентрации холестерина в крови.Еще один продукт лучше, от которого нужно отказаться людям, которым важно контролировать свой холестерин, – это бекон. Его изготавливают из свинины, которую замачивают в соленом рассоле, а затем коптят – в результате появляется особенный вкус, который нравится многим людям. Но врач Белова предупредила: ломтик бекона содержит около 9 мг холестерина и 5 мг насыщенных жиров. Такой продукт может повышать уровень холестерина даже у людей, которые занимаются спортом.Дополнительно терапевт порекомендовала избегать продуктов и блюд быстрого питания, фастфуда.«Держитесь подальше от фастфуда, если у вас высокий уровень холестерина. Вместо этого подумайте о питании по подобиюсредиземноморской диеты – она богата овощами и нежирным белком и содержит полезные жиры в каждом приеме пищи».

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