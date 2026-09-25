GeroScience: по снимку сетчатки нейросеть оценивает биологический возраст с точностью до 2,5 года

Снимок сетчатки глаза способен показать, как быстро человек стареет на самом деле — то есть его биологический возраст, который может отличаться от паспортного. Нейросеть, обученная на десятках тысяч изображений, оценивает возраст по глазу с точностью до 2,5–2,7 года.Ученые Сеульского национального университета использовали почти 30 тысяч снимков сетчатки. На части из них (около 29,5 тысячи от 7535 человек) искусственный интеллект учился, а на другой независимой выборке его проверяли. Метод получил название «ретинальный возрастной разрыв»: если «возраст глаза» превышает реальный, это может говорить об ускоренном старении организма.Сетчатка удобна тем, что это единственное место, где сосуды и нервную ткань можно рассмотреть напрямую, без операции. Оказалось, что «возраст глаза» чувствителен к состоянию здоровья: диабет добавлял к нему в среднем 2,52 года, катаракта — 1,86 года, возрастная макулярная дегенерация — 0,6 года, а курение — около полугода.Ученые подчеркивают, что люди одного паспортного возраста стареют очень по-разному — на это влияют гены, образ жизни и окружение. Пока метод лучше подходит для оценки тенденций в больших группах, чем для точного прогноза для отдельного человека. Тем не менее это шаг к простому и неинвазивному способу следить за старением: обычный снимок глаза, который и так делают у окулиста, может однажды стать индикатором общего состояния организма и подсказывать, где стоит вмешаться заранее.Биологический возраст — это оценка того, насколько «изношен» организм, в отличие от календарного, одинакового для всех родившихся в один день. Ученые давно ищут простые способы его измерять — по крови, по коже, по работе мозга. Глаз в этом смысле особенно удобен: обследование сетчатки безболезненно, занимает минуты и уже входит в рутинную проверку зрения, так что метод в перспективе легко встроить в обычную диспансеризацию.

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