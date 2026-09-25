Нутрициолог Гусакова: бананы улучшают работу иммунной системы благодаря витамину B6

Нутрициолог Вероника Гусакова назвала высокий уровень витамина B6 одним из несомненных достоинств бананов.

Будучи тропическим фруктом, бананы являются для россиян одним из самых доступных, недорогих продуктов. Но полезны и они? Нутрициолог Гусакова рассказала в интервью NEWS.ru, что бананы обладают целым рядом полезных свойств. В частности, они являются богатым источником витамина витамину B6, благодаря которому улучшают работу иммунной системы.

«Содержащие много витамина B6, бананы особенно полезны для людей с артритом и астмой. Вдобавок его высокое содержание помогает снизить воспаление в организме и улучшить работу иммунной системы», - сообщила специалистка.

Гусакова добавила, что в составе бананов присутствуют и другие витамины группы В, а также витамины А и С, микроэлементы в виде магния, калия, кремния, фосфора, железа. Нередко этот продукт выделяют как богатый источник калия, помогающего укреплять кости и суставы, поддерживать работу почек и сердца.

Один из минусов бананов – их высокая калорийность и обилие сахаров. Следует помнить: чем спелее банан, тем он сахаристее и тем значительнее его гликемический индекс. В пищу лучше употребляться менее зрелые бананы, следя за их количеством.

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