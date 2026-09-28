Кардиолог назвал способ всего за одну минуту проверить физическую форму

Кардиолог Осман Наджам назвал занимающий всего одну минуту способ проверить свою физическую форму. Его рекомендацию приводит издание Mirror.«Найдите лестницу и ходите вверх и вниз в одном темпе в течение одной минуты, стараясь сделать в общей сложности от 60 до 80 шагов. Как только остановитесь, проверьте частоту сердцебиения либо по часам, либо пощупав пульс», — посоветовал Наджам. Затем, продолжил врач, необходимо проверить частоту сердечных сокращений еще через минуту — она должна начать быстро приходить в норму.«В идеале частота сердечных сокращений должна снизиться как минимум на 20 ударов в течение первой минуты. Если она быстро снижается, это признак того, что сердце справляется с нагрузкой. Если же частота сердечных сокращений снижается медленно, это может означать, что ваша физическая форма еще не на должном уровне», — отметил Наджам.По словам врача, его пациенты часто считают, что они в хорошей физической форме, но при этом не могут пройти этот тест. При этом свой лайфхак он назвал общим руководством, а не точным медицинским тестом, и призвал останавливать выполнение упражнения при головокружении и недомогании.

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