Найден простой способ защитить печень от повреждения

Совместный прием витамина Е и мелатонина может уменьшать повреждение печени, вызванное воздействием распространенного сельскохозяйственного инсектицида ацетамиприда. Исследование проведено турецкими учеными и опубликовано в журнале Scientific Reports.

В эксперименте участвовали 50 мышей. Воздействие ацетамиприда привело к выраженному повреждению печени: у животных повысился уровень печеночных ферментов ALT, AST и ALP и усилился окислительный стресс.

Исследование тканей также выявило некроз — гибель клеток печени, воспаление и развитие фиброза. На клеточном уровне ученые обнаружили повреждения митохондрий и эндоплазматического ретикулума, а также усиление процессов запрограммированной гибели клеток.

Прием мелатонина и витамина Е уменьшал выраженность этих нарушений. Наиболее заметный защитный эффект наблюдался при совместном применении двух веществ: биохимические показатели приближались к нормальным, признаки гибели клеток снижались, а структура печени сохранялась лучше.

Ученые связывают такой эффект с антиоксидантным действием мелатонина и витамина Е, которое помогает противостоять вызванному ацетамипридом окислительному стрессу.

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