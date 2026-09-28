Найден простой способ защитить печень от повреждения
В эксперименте участвовали 50 мышей. Воздействие ацетамиприда привело к выраженному повреждению печени: у животных повысился уровень печеночных ферментов ALT, AST и ALP и усилился окислительный стресс.
Исследование тканей также выявило некроз — гибель клеток печени, воспаление и развитие фиброза. На клеточном уровне ученые обнаружили повреждения митохондрий и эндоплазматического ретикулума, а также усиление процессов запрограммированной гибели клеток.
Прием мелатонина и витамина Е уменьшал выраженность этих нарушений. Наиболее заметный защитный эффект наблюдался при совместном применении двух веществ: биохимические показатели приближались к нормальным, признаки гибели клеток снижались, а структура печени сохранялась лучше.
Ученые связывают такой эффект с антиоксидантным действием мелатонина и витамина Е, которое помогает противостоять вызванному ацетамипридом окислительному стрессу.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий