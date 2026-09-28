Диетолог назвала лучший фрукт при запоре
По словам специалистов, употребление двух киви в день в течение четырех недель может уменьшить проявления запора у людей с функциональными нарушениями кишечника. Действие этого фрукта Амберн назвала более эффективным, чем у добавок с клетчаткой.
Польза киви для пищеварения объясняется содержанием фермента актинидина, который помогает переваривать тяжелую пищу, а также наличием в нем растворимой и нерастворимой клетчатки. «Клетчатка киви обладает большей способностью удерживать и впитывать воду, чем клетчатка яблок или даже пшеничных отрубей», — объяснила Васке.
Специалисты подчеркнули, что яблоки тоже полезны для работы кишечника, но в основном за счет пектина, который способствует размягчению стула. Киви же, по их словам, помогает улучшать объем и консистенцию стула, что полезно для регулярности опорожнения кишечника.
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