Плохой сон во время беременности связан с изменениями в развитии младенцев

Недостаток сна на поздних сроках беременности связан с неожиданными изменениями в наборе веса у младенцев в течение первых двух лет жизни. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Preventive Medicine.Во время беременности, особенно в последние месяцы, сон может быть затруднен. Физический дискомфорт может мешать заснуть, поддерживать сон и чувствовать себя отдохнувшим по утрам. Плохой сон обычно обсуждается из-за его влияния на мать. Но исследователи также задаются вопросом, может ли сон во время беременности быть связан с тем, как развивается ребенок после рождения.Новый анализ семей в Лос-Анджелесе выявил интересную закономерность. Младенцы, чьи матери сообщали о самом плохом сне на поздних сроках беременности, как правило, весили немного меньше в первые месяцы жизни, а затем набирали вес больше в течение второго года жизни.Полученные данные не означают, что плохой сон во время беременности приведет к увеличению веса ребенка. Однако они указывают на то, что сон может быть лишь одним из факторов, влияющих на раннее развитие.Младенцы должны быстро набирать вес. Увеличение веса на весах обычно является здоровым и ожидаемым явлением в младенческом возрасте. Исследователей часто интересует нечто более конкретное: как этот вес меняется со временем.Ребенок, который изначально имеет меньший вес, а затем очень быстро набирает вес, может следовать иному пути развития, чем тот, у кого вес увеличивается более равномерно.Более ранние исследования связывали быстрое увеличение веса в младенческом возрасте с большей вероятностью избыточного веса в более позднем детстве. Это заставило исследователей задуматься, может ли сон во время беременности быть связан с особенностями раннего развития плода.Они изучили 645 пар мать-ребенок из проекта MADRES (Maternal and Developmental Risks from Environmental and Social Stressors), посвященного рискам для матери и развития, связанным с экологическими и социальными стрессорами.Исследователи не полагались на единичные измерения веса и роста детей. Они использовали данные 6176 измерений веса и роста детей от рождения до двух лет. Некоторые измерения были получены из медицинских карт, а другие — во время последующих визитов. Повторные измерения позволили команде увидеть, как менялся рост каждого ребенка с течением времени.На поздних сроках беременности матери также заполнили короткую анкету под названием «Шкала сна Дженкинса». Каждая женщина получала баллы от нуля до 20, причем более высокие баллы означали больше проблем со сном.Анкетирование проводилось в среднем примерно на 32-й неделе беременности. Примерно у 26 процентов матерей показатели качества сна исследователи классифицировали как плохое.Анкета дала исследователям общее представление о проблемах со сном, но не смогла точно показать, что именно идет не так. Например, он не мог отличить женщин, которые спали слишком мало часов, от тех, кто часто просыпался ночью. Он также не мог выявить такие проблемы, как апноэ во сне.Это важно, потому что исследователи изучали качество сна по самооценке, а не сон, измеренный в лаборатории или с помощью носимого устройства. Они также учли несколько других факторов, которые могут повлиять на развитие ребенка. К ним относились возраст и вес матери до беременности, образование, предыдущие роды, пол ребенка и то, родился ли ребенок преждевременно.Поначалу младенцы, чьи матери сообщали о самом плохом сне, не были тяжелее. На самом деле, у них, как правило, был более низкий прогнозируемый вес с рождения до примерно шести месяцев. После этого тенденция начала меняться.В последующие месяцы эти дети догнали остальных по весу, а затем стали тяжелее, чем дети, чьи матери, по их словам, относительно хорошо спали. В возрасте от 11 до 22 месяцев дети, у которых наблюдался очень плохой сон матери, в среднем весили примерно на 567,9 грамма больше.В возрасте одного года разница в весе составляла примерно 346 грамм. Наибольшая разница наблюдалась в 17 месяцев, когда она достигла примерно 751 грамм. Другие способы сравнения веса детей с типичными показателями для их возраста или роста показали аналогичную закономерность.Эта взаимосвязь была более очевидна среди мальчиков. В возрасте от 11 до 21 месяца мальчики, у которых наблюдался худший сон у матери, в среднем были примерно на 651 грамм тяжелее, чем мальчики, у которых сон у матери был лучше. Разница становилась менее очевидной среди девочек примерно через год. Она также была более выраженной среди детей, родившихся в срок.В анализ были включены только 56 детей, родившихся до 37-й недели беременности. Поскольку эта группа была небольшой, результаты исследования вызывают большую неопределенность. У недоношенных детей также часто наблюдается период компенсаторного роста. Такой естественный характер роста может затруднить выявление связи с режимом сна матери.«Наши исследования подтверждают предположение, что воздействие факторов в критические периоды развития плода во время беременности может влиять на здоровье потомства», — объясняет ведущий автор исследования профессор Кэрри В. Бретон из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. «Несколько биологических механизмов могут связывать качество сна на поздних сроках беременности с динамикой веса детей. Например, плохой сон может повлиять на формирование метаболического здоровья матери или ребенка, или и того, и другого, что, в свою очередь, может повлиять на распределение жировой массы у новорожденных и привести к аномальному липидному профилю или усилению воспаления. В качестве альтернативы, свою роль могут играть и стрессовые факторы, связанные с повышенным риском детского ожирения».Проще говоря, плохой сон может быть связан с изменениями в том, как организм матери или ребенка перерабатывает энергию, жиры, воспаление или стресс. Но в данном исследовании эти возможные биологические изменения напрямую не проверялись.Исследователи также рассматривали вопрос о том, может ли жизнь после рождения объяснить наблюдаемые ими явления. Они повторили свои расчеты, принимая во внимание продолжительность грудного вскармливания, раннее введение прикорма или сока, а также симптомы депрессии во время беременности. Основные закономерности роста остались аналогичными.Это не означает, что пищевые привычки не влияют на рост ребенка. Некоторые данные о питании отсутствовали, а многие аспекты повседневной жизни детей не были подробно измерены.Данное исследование не может доказать, что плохой сон во время беременности привел к более быстрому набору веса детьми. Матери сообщали о своем сне, и измерения сна проводились только на поздних сроках беременности. Исследователи не отслеживали сон непрерывно на протяжении всей беременности.Они также не в полной мере учитывали такие факторы, как диета матери, специфические нарушения сна, диета детей, сон самих детей, методы воспитания, физическая активность или все источники семейного стресса.За детьми наблюдали только до двухлетнего возраста. Исследователи не выявили у них ожирения и не измеряли напрямую, какая часть их веса приходится на жировые отложения.«Плохое качество сна во время беременности — распространенное явление, которое часто остается незамеченным. Наши результаты показывают, что мониторинг этого аспекта в рамках рутинного дородового наблюдения может стать простым и эффективным шагом к более здоровому развитию следующего поколения», — говорит соавтор исследования Сяоран Ян из Университета Южной Калифорнии.На данный момент полученные результаты свидетельствуют о том, что сну во время беременности следует уделять больше внимания в исследованиях и дородовом уходе. Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, может ли улучшение сна повлиять на развитие детей.

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