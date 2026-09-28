Почему мифы о раке груди опаснее самой болезни – число больных россиянок растёт

Российские онкологи и гинекологи развенчали самые живучие мифы о раке молочной железы. При этом предупредили: ситуация с заболеванием в стране заметно ухудшается.На форуме "В фокусе – здоровье", прошедшем при поддержке компании "Гедеон Рихтер", выступили врач-онколог Евгений Ледин и акушер-гинеколог высшей категории Вера Коренная. Они привели свежую статистику: c 2015 по 2024 год в России число новых случаев рака груди выросло на 27%. В 2024 году выявлено 84,5 тысячи заболеваний – это 108 случаев на 100 тысяч женщин. В мире с этой болезнью сталкивается каждая восьмая женщина: ежегодно регистрируют более 2,3 миллиона новых случаев.Вокруг рака молочной железы накопилось множество мифов. Некоторые из них не просто ошибочны – они могут стоить жизни, если из-за них женщина откажется от обследования или лечения.Миф 1. Рак появляется из-за обид на мужа, непролитых слёз, недостатка секса или "кармического наказания".На самом деле стресс действительно подавляет иммунитет и может ускорить рост уже изменённых клеток. Но мутации вызывают совсем другие факторы: курение, ожирение, радиация, канцерогены, онковирусы (ВПЧ, вирус гепатита) и наследственность."Расплата" – вредный миф, вызывающий вину и мешающий лечению, – подчёркивает Евгений Ледин.Миф 2. Бюстгальтер с косточками пережимает лимфоток и провоцирует рак.Крупное исследование с участием 1500 женщин показало: ни обычный, ни "косточковый" бюстгальтер риск не повышают. Продукты обмена действительно могут скапливаться в тканях груди, но их роль в развитии опухоли не доказана.Миф 3. Дезодоранты с алюминием опасны.Алюминий лишь временно блокирует потовые протоки и практически не проникает вглубь тканей. Научные данные связи с раком груди не подтверждают.Миф 4. Травма груди может "запустить" опухоль.Ушиб не вызывает генетических мутаций. Он способен привести к гематоме или жировому уплотнению, которые иногда принимают за опухоль. Зато травма часто становится поводом для обследования – и именно оно выявляет настоящую проблему.Миф 5. Женщины выше 175 см болеют чаще.Здесь миф оказался не совсем вымыслом. Каждые дополнительные 10 см роста повышают риск примерно на 17%. У женщин выше 175 см он примерно на 20% выше, чем у тех, кто ниже 160 см. Причина – повышенный уровень инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1), который стимулирует деление клеток.Миф 6. Биопсия "разносит" раковые клетки по организму.Современные методы делают такой риск практически нулевым – единичные случаи на сотни тысяч процедур. Гораздо опаснее отказаться от биопсии из-за страха и запустить болезнь.Миф 7. Сахар "кормит" рак, поэтому сладкоежки болеют чаще.Глюкоза нужна всем клеткам организма. Прямой связи между потреблением сахара и раком груди масштабные исследования не нашли. Реальная угроза – системные нарушения обмена веществ на фоне лишнего веса и ожирения.Миф 8. Оральные контрацептивы сильно повышают риск рака груди.Связь существует, но она очень слабая: примерно +1 случай на 50 тысяч женщин до 35 лет в год и +1 случай на 7 690 женщин всех возрастов. Многое зависит от состава препарата – у некоторых риск правда растёт – на 19%. При этом те же контрацептивы снижают вероятность рака яичников на 30–50%, эндометрия – на 30–40%, а также уменьшают риск колоректального рака.Миф 9. Менопаузальная гормональная терапия вызывает рак груди.По последним данным явной связи нет.Миф 10. ЭКО повышает риск рака молочной железы.Значимой связи не обнаружено. Гормоны, которые используют при процедуре, не создают мутаций, но могут ускорить рост уже существующей опухоли. Поэтому перед ЭКО обязательно полное обследование молочных желёз.Главный вывод экспертов прост: мифы отвлекают от реальных рисков и мешают своевременной диагностике. А при раке груди именно время решает почти всё. При этом современные медикаментозные препараты позволяют успешно лечить рак груди на ранней стадии.

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