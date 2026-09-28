Женщин предупредили о малоизвестном симптоме ИППП
Одной из главных особенностей хламидиоза у женщин врач назвала то, что инфекция часто протекает без симптомов, а ее проявления легко принять за обычные менструальные боли или цистит. «Пациентки приходят и рассказывают, что боль во время месячных стала немного сильнее или длится дольше обычного, либо появились кровянистые выделения между менструациями, к которым они просто привыкли», — отметила Маула.
Врач добавила, что при хламидиозе также могут появляться необычные выделения, жжение при мочеиспускании, а также боль внизу живота или во время секса. Даже если неприятные ощущения прошли за несколько дней, инфекция может сохраняться и, если ее не лечить, привести к воспалению органов малого таза, повысить риск внематочной беременности и проблем с зачатием.
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