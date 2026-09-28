Онищенко рассказал, ждать ли нового варианта COVID-19 в РФ

В России зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, чем опасен текущий вариант коронавируса.Уточняется, что за неделю зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, что на 33,8% больше, чем неделей ранее.В ведомстве при этом подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация развивается в соответствии с прогнозами.«Что касается COVID-19, мониторинг за циркуляцией коронавируса, который ведется на глобальном уровне и национальном, показывает, что нет вариаций штаммов, которые обладают эпидемическим и пандемическим потенциалом. Но в этом году мы включили COVID-19 в список из более чем 200 вариантов вирусов, которые вызывают подъем заболеваемости. Не только коронавируса, но и других вирусов. Это парагриппы, аденовирусы и так далее. При этом COVID-19 несколько лет назад потерял свой эпидемический и пандемический потенциал», - пояснил врач.Онищенко, однако, отметил, что «расслабляться не стоит», пишет АиФ.«Самое главное, что сегодня нужно сделать, - это привиться от гриппа национальной вакциной. Прежде всего, это должны сделать школьники и люди старшего поколения», - добавил эксперт.

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