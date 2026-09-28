Названы разрушительные для кишечника привычки

Гастроэнтеролог Джессика Филпот считают, что многие повседневные привычки постепенно убивают здоровье кишечника и со временем могут привести к тяжелым последствиям. Наиболее разрушительные ошибки образа жизни они назвали в беседе с Good House Keeping.По словам врача, огромный урон здоровью кишечника приносит привычка каждый день питаться полуфабрикатами. Если при этом в рационе присутствует минимум овощей, фруктов и других продуктов с клетчаткой, то избежать нарушений в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) практически невозможно. Филпот отметила, что в этот момент многие совершают еще одну серьезную ошибку — вместо того, чтобы пересмотреть диету, начинают принимать пробиотик. «Пробиотики важны, но, я думаю, надо избегать мысли, что одно вмешательство или таблетка может решить все проблемы», — сказала она.Филпот также призвала не игнорировать постоянные симптомы со стороны ЖКТ. По ее словам, многие не осознают серьезности этой рекомендации и терпят нарушения, считая, что если они не сильно мешают повседневной жизни, они не опасны. Также гастроэнтеролог рекомендовала не пренебрегать профилактическими осмотрами, а после 45 лет сходить на колоноскопию, и даже при отсутствии симптомов.

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