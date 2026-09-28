Токсиколог Кутушов: при проблемах с ЖКТ картофель и помидоры повышают риск рака

Токсиколог Михаил Кутушов: картофель и помидоры относятся к пасленовым овощам, которые повышают риск рака у некоторых людей.Ученый-токсиколог Кутушов рассказал в интервью о негативном влиянии пасленовых овощей на человеческий организм. К семейству пасленовых относятся такие популярные в России овощи как картофель, баклажаны, помидоры. Будучи натуральными продуктами, они обладают широким спектром полезных качеств, обусловленных содержанием в них витаминов, микроэлементов, клетчатки. Но если желудочно-кишечный тракт не слишком здоров, их потребление может вредить. Токсиколог Кутушов заявил, что при проблемах с ЖКТ те же картофель и помидоры повышают риск рака«При существующих проблемах с ЖКТ есть большая вероятность, что пасленовые овощи не будут перевариваться должным образом. В результате продукты могут накапливаться в кишечнике и вызывать запоры, способствуя раздражению и воспалению слизистых. От такого воздействия увеличивается риск развития различных заболеваний ЖКТ, включая онкологию», - поделился Кутушов с aif.ru.Кроме того, балажаны, картофель и помидоры могут содержать природный токсин соланин. При его воздействии на организм возникают проблемы с обменом веществ, печенью и почками, желудочно-кишечным трактом, нервной системой.«Чтобы снизить вероятность отравления организма, следует отказаться от позеленевшей и горьковатой картошки, употребления сырых баклажанов, а также сырых недозревших и бурых помидоров», - посоветовал Кутушов.

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