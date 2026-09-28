Названы продукты, от которых стоит отказаться при температуре

Жирная и жареная пища, кофе, крепкий чай и энергетики могут ухудшить самочувствие при повышенной температуре.Во время лихорадки организму требуется дополнительная энергия для борьбы с инфекцией, поэтому тяжёлая пища создаёт лишнюю нагрузку на пищеварение. Кофеин, в свою очередь, учащает сердцебиение, повышает давление и может способствовать обезвоживанию.«При лихорадке нельзя употреблять алкоголь. Он способствует обезвоживанию», — рассказала «Москве 24» врач-диетолог, заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова.При этом врач опровергла распространённое мнение о том, что мёд способен дополнительно повышать температуру тела. По её словам, он служит источником углеводов, необходимых организму во время болезни.Диетолог рекомендует пить больше воды, некрепкого чая, морсов и компотов. В рацион можно включить небольшое количество курицы, рыбы и яиц, а также богатые калием бананы, печёные яблоки и картофельное пюре. При отсутствии аппетита заставлять себя есть не нужно, однако важно восполнять потерю жидкости.

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