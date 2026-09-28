Ученые пришли к заключению, что утверждения о большой пользе воды в деле похудения не соответствуют действительности.Научные специалисты, представляющие Астонский университет, напомнили о существующем мнении по поводу пользы воды в избавлении от лишнего веса. Нередко можно услышать, что употребление воды в достаточном количестве позволяет обрасти более стройную фигуру – это связывается с тем, что благодаря воде активнее сжигаются калории и уменьшается аппетит.Но ученые завили, что такие качества воды – миф. Употребление большого количества воды не помогает похудеть.В одном из испытаний добровольцы употребляли дополнительно по 500 мл – ее прием действительно ускорял процесс жиросжигания: расход энергии в покое возрастал почти на 24 процента. Но ускорение метаболизма длилось только час, а потерянные при этом калории восполнялись небольшим количеством еды (например, четвертинкой печенья)«Фактическое чистое увеличение сжигаемых за счет воды калорий незначительно», - констатировали эксперты.Согласно другому испытанию питье воды перед едой помогло потерять до двух килограммов людям среднего возраста и пожилым, но не дало аналогичного эффекта у молодых людей. Эти результаты еще необходимо перепроверить.

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