Женщинам назвали две основные причины резкой потери либидо

Женское либидо зависит от многих факторов, считает врач-гинеколог Дмитрий Лубнин. Две причины его резкой потери он назвал в своем Telegram-канале.По словам врача, сексуальное влечение в первую очередь может снизиться из-за приема лекарственных средств, таких как антидепрессанты и контрацептивы. Второй возможной причиной Лубнин назвал подавленное эмоциональное состояние на фоне стресса или напряженных отношений с партнером. «Поэтому, наверное, неправильно, если меняется либидо, а вы не принимаете влияющие на него препараты, сразу бежать к гинекологу и просить гормоны», — отметил врач.Специалист также объяснил, что либидо у женщин устроено крайне сложно. Оно зависит от ощущения безопасности, уверенности в себе, в партнере, в завтрашнем дне. По мнению гинеколога, гормоны в этом процессе играют второстепенную роль. «Они как приправа: важны, но глобально вкус блюда не меняют», — уточнил Лубнин.

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