Фармацевт предупредил об опасности ибупрофена при появлении трех симптомов
По словам специалиста, ибупрофен и некоторые другие распространенные препараты могут представлять опасность при сильной рвоте, диарее или высокой температуре. Он объяснил, что в таком состоянии организм теряет много жидкости, а прием лекарств дополнительно нагружает почки, что грозит серьезными нарушениями их функции.
Шарма уточнил, что, помимо ибупрофена, в список потенциально опасных при обезвоживании лекарств входят препараты от давления, сердечных заболеваний и диабета, а также, мочегонные средства. Специалист уточнил, что самостоятельно отменять назначенные лекарства не стоит: сначала следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Возобновлять прием обычно разрешается после восстановления нормального питания и питьевого режима в течение 24–48 часов.
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