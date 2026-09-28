Кардиолог назвала три главных правила для защиты сердца после 40 лет

После 40 лет забота о сердечно-сосудистой системе требует системного подхода и регулярного контроля, заявила кардиолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Валентина Байдина. Три главных правила, соблюдение которых поможет сохранить здоровье сердца и сосудов, она назвала в разговоре с «Лентой.ру».В первую очередь врач рекомендовала не пренебрегать медицинским чекапом. «Человек должен хотя бы один раз в год обращаться к врачу и делать электрокардиографию (ЭКГ). Также необходимо самостоятельно контролировать артериальное давление и периодически проводить его мониторинг, даже если оно кажется нормальным. Кроме того, раз в год важно сдавать анализы крови на глюкозу, холестерин и основные печеночные ферменты», — отметила Байдина.Вторым важным шагом доктор назвала отказ от вредных привычек — курения и алкоголя. Их она посоветовала заменить рациональной физической нагрузкой. Для поддержания тонуса сосудов отлично подойдут занятия в бассейне дважды в неделю, упражнения на растяжку или скандинавская ходьба. Главное — чтобы такие нагрузки присутствовали в жизни на регулярной основе, отметила специалистка.Третьим условием на пути к поддержанию здоровья сердца выступает сбалансированный рацион питания. Байдина рекомендовала минимизировать употребление жирного мяса, отдав предпочтение нежирному белку. В качестве правильных углеводов отлично подойдут макароны твердых сортов пшеницы. Основной упор при составлении меню стоит сделать на обилие свежих овощей, фруктов и зелени, добавила доктор.

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