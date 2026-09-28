Врач раскрыл последствия самостоятельного прижигания родинок

Самостоятельно прижигать или срезать родинки опасно, предупредил онколог, онкодерматолог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев. Последствия подобных экспериментов в домашних условиях он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».Врач рассказал, что самостоятельное прижигание или удаление родинок может привести не только к повреждению кожи, но и к занесению инфекции, что чревато развитием воспаления. Но главная опасность заключается в том, что удаление родинки в домашних условиях может отсрочить диагностику рака кожи.По словам специалиста, особенно рискованно пытаться самостоятельно избавиться от родинки, которая внешне заметно изменилась: стала расти, поменяла цвет или форму, начала кровить, зудеть или покрываться корочкой. Подобные изменения могут быть признаком онкологического заболевания, поэтому они требуют оценки специалистов, подчеркнул доктор.«Механическое удаление не дает человеку возможность понять, что именно было на коже. Если образование окажется злокачественным, а вы уже удалили родинку, это может затруднить в дальнейшем оценку изменений. Поэтому подозрительную родинку сначала обязательно нужно показать врачу», — отметил Ахмаев.Онколог также не рекомендовал использовать для удаления родинок «прижигающие» препараты, йод и другие методы. Они могут вызвать сильный ожог, воспаление, инфекцию и рубцевание кожи, при этом не гарантируя полного удаления образования.

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