Приём пищи с романтическим партнёром влияет на уровень сахара в крови

Романтические партнеры могут помогать регулировать не только эмоции. Новые исследования связывают их присутствие с более низкими скачками уровня сахара в крови. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.После еды, состоящей из белого хлеба, уровень сахара в крови повышается, и организм пытается его снизить. Обычно считается, что каждый организм справляется с этим самостоятельно. Однако в новых экспериментах у здоровых взрослых, которые ели тот же хлеб в присутствии романтического партнера, наблюдались меньшие скачки уровня сахара, которые стабилизировались быстрее, чем когда они ели в одиночестве.Таким образом, люди за столом, наряду с едой на тарелке, могут влиять на то, как пища воздействует на организм. Исследователи называют эту идею социальной физиологией. Они наблюдали аналогичную закономерность, когда взрослые подвергались воздействию холода или легкого электрического разряда, а также у младенцев, чьи матери оставались с ними.Работу возглавляли Мония Масальха и Шир Ацил из Еврейского университета в Иерусалиме, а также Шай Фукс из отделения детской эндокринологии и диабета в медицинском центре Шеба. Все взрослые участники были молодыми, здоровыми и не страдали диабетом.«Для этой первой проверки концепции мы намеренно обратились к самым тесным связям, которые могли проверить: романтическим партнерам у взрослых и матерям у младенцев, потому что, если социальная физиология существует, то именно в таких отношениях мы ожидали увидеть ее наиболее отчетливо», — говорит Ацил.Для проведения теста на уровень сахара в крови команда набрала 108 взрослых из 54 пар, состоявших в отношениях не менее девяти месяцев. Каждый участник съел около 102 граммов белого хлеба — стандартный прием пищи, содержащий около 50 граммов углеводов.Каждый участник в тот день дважды ел одно и то же блюдо. Один раз он ел один, а второй раз — со своим партнером в комнате. Порядок был случайным, и между двумя сеансами прошло не менее четырех часов.Комната больше напоминала гостиную, чем лабораторию: диван, ковер и естественное освещение. Партнеры могли разговаривать или прикасаться друг к другу по желанию. Перед едой и еще шесть раз в течение следующих двух часов измеряли уровень сахара в крови с помощью прокола пальца.Для сравнения результатов двух приемов пищи команда подсчитала, насколько уровень сахара в крови каждого человека повысился по сравнению с нормальным уровнем натощак и как долго он оставался на этом уровне. При наличии партнера этот показатель был примерно на 15% меньше.Начальный уровень сахара в крови был примерно одинаковым в обеих сессиях. После употребления хлеба он снижался в парной сессии при каждом измерении в период от 45 минут до двух часов.Исследователи также сравнили людей, используя только результаты первого приема пищи. В этом случае у людей, которые ели с партнером, общее снижение веса было примерно на 24% меньше, чем у тех, кто ел в одиночестве. Это сравнение исключает любые остаточные эффекты от первого приема пищи.Известно, что время приема пищи и короткая прогулка после еды влияют на уровень сахара в крови после еды.«Регулирование уровня сахара в крови зависит не только от того, что мы едим, но и от того, с кем мы едим», — говорит Ацил.Команда проверила, действительно ли присутствие партнера просто успокаивает людей. Датчики на коже отслеживали активность потовых желез, стандартный признак стресса, в течение всех двух часов.Показатели не отличались между двумя сессиями и не были связаны с уровнем сахара в крови. Уровень сахара в крови оставался ниже в присутствии партнера даже после того, как команда учла стресс.Прикосновение тоже не объясняло этого. У пар, которые чаще прикасались друг к другу во время еды, уровень сахара в крови не снижался, и эффект от взаимодействия партнеров сохранялся и после учета прикосновений.Во втором эксперименте 116 взрослых заходили в комнату, охлажденную до 12°C, на пять минут, а затем согревались до 25°C. Температура их кожи падала меньше и восстанавливалась быстрее, когда рядом находился партнер.В третьем эксперименте 115 взрослых получили два слабых электрических разряда в предплечье. Люди, проходившие тестирование с партнером, показали меньшую стрессовую реакцию, чем те, кто тестировался в одиночку, но эффект был менее очевиден, когда исследователи сравнивали результаты двух сеансов каждого человека.В ходе предыдущего пилотного исследования были протестированы 56 младенцев в возрасте от 2,5 до 13 месяцев, которые услышали короткий громкий звук. Их стрессовая реакция была слабее, когда в комнате находилась мать.«Мы наблюдали один и тот же принцип в совершенно разных системах: уровень глюкозы, температура и стресс, которые обычно изучаются отдельно», — объясняет Ацил.Авторов также поразили «огромные индивидуальные различия: некоторым людям социальная близость приносила большую пользу, а другим — нет». Некоторые участники показали худшие результаты в присутствии партнера.Более ранние исследования связывали одиночество с диабетом 2 типа и проблемами с сердцем , а также с сокращением продолжительности здоровой жизни . Однако эти преимущества проявляются лишь спустя годы, что оставляет загадкой, почему люди ищут друг друга каждый день.«Долгосрочные выгоды не могут стать мотивацией для объятий, приема пищи или каждого мгновения, проведенного вместе», — говорит Ацил.Предложенный ею ответ — это сиюминутное вознаграждение. «Близкие партнеры могут облегчить регуляцию организма, создавая метаболический выигрыш в данный момент», — добавила она. «Этот выигрыш может ощущаться как комфорт и вознаграждение за то, что мы находимся рядом».Исследовательская группа измеряла только непосредственную реакцию, поэтому неизвестно, сохраняется ли положительный эффект или он накапливается в течение нескольких месяцев. Добровольцы были молодыми и здоровыми, а это значит, что результаты ничего не говорят о контроле диабета. Вопрос о том, как присутствие партнера влияет на реакцию организма, остается открытым.Результаты оказались незначительными, если сравнивать людей с самими собой. Команда и ожидала этого от столь короткого теста.«В текущем исследовании измерялся непосредственный эффект во время физиологической нагрузки и восстановления, поэтому мы пока точно не знаем, как долго сохраняется каждый отдельный результат», — объясняет Атцил.Команда получила предварительные, неопубликованные результаты, предполагающие, что «определенные люди могут оказывать устойчивое влияние на регуляцию уровня глюкозы в крови». Пока исследователи не проведут эксперимент, приготовив один и тот же обед с друзьями или незнакомцами за одним столом, это открытие будет справедливо только для самых близких людей.

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