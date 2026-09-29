Психолог назвала причину бессонницы ночью и прекрасного сна под утро

Психолог Бекки Спелман рассказала, почему многие люди прекрасно спят под утро, хотя ночью долго лежали без сна. Ее мнение приводит издание Metro.Спелман назвала наиболее распространенными факторами бессонницы навязчивые мысли и высокий уровень стресса. Однако под утро организм входит в естественный цикл сна и бодрствования, называемый циркадным ритмом. «Ближе к концу цикла сна температура тела повышается, благодаря чему человек спит крепче», — объяснила психолог.Определенную роль в этом ощущении играет и гормон мелатонин, ответственный за контроль цикла сна и бодрствования. По словам Спелман, во время сна у человека вырабатывается большое количество мелатонина, но как только человек просыпается, его выработка прекращается. Может потребоваться время, чтобы действие гормона прекратилось, и остатки мелатонина могут быть причиной утренней сонливости, отметила специалист.Чтобы избежать трудностей с засыпанием, психолог посоветовала поддерживать в спальне темноту и комфортную температуру, приобрести качественный матрас и постельное белье, свести к минимуму воздействие экранов и физические упражнения перед сном, а также ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день даже по выходным.

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