Эксперт Каприн: онкомаркеры не могут "проверить" человека сразу на все виды рака

Онкомаркеры не могут выявить сразу все виды рака, потому что не обладают достаточной специфичностью для самостоятельной первичной диагностики, а результаты бывают ложными. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.«Распространенное представление о том, что можно сдать кровь на перечень онкомаркеров и таким образом проверить себя сразу на все виды рака, неверно. Большинство онкомаркеров не обладают достаточной специфичностью для самостоятельной первичной диагностики злокачественных новообразований. Их уровень может повышаться не только при опухоли, но и при доброкачественных заболеваниях, воспалительных процессах и других состояниях. Возможна и обратная ситуация, у человека уже есть злокачественная опухоль, а показатель конкретного онкомаркера остается в пределах референсных значений. Поэтому нормальный результат не позволяет сказать, что "рака точно нет", а повышенный сам по себе еще не означает, что у человека есть заболевание», — сказал он.Врач добавил, что есть и важные исключения, например — простатический специфический антиген (ПСА), который используется для раннего выявления рака предстательной железы. В России определение уровня ПСА входит в программу профилактических обследований мужчин определенных возрастных групп, но даже в этом случае диагноз не ставится по одному анализу крови, изменение уровня ПСА является основанием для дальнейшего обследования.По словам Каприна, онкомаркеры используются в комплексе с другими методами диагностики, чтобы оценить эффективность лечения и последующего наблюдения за пациентом. Например, СА-125 применяется при динамическом наблюдении пациенток с раком яичников, но частоту его определения устанавливает врач в зависимости от конкретной клинической ситуации.Онколог подчеркнул, что гораздо эффективнее проходить диспансеризацию и предусмотренные для вашего пола и возраста обследования, а если появляются симптомы или существует повышенный наследственный риск, уже врач определяет, какие дополнительные исследования действительно необходимы.

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