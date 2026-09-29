Врач объяснила усиленное выпадение волос осенью

Осеннее усиление выпадения волос может объясняться не только сезонным обновлением, но и отложенными последствиями перенесенных летом болезней, стресса или резкого снижения веса. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог «СМ-Косметология» Есения Гудова.По ее словам, списывать выраженное выпадение исключительно на время года не стоит — иногда за ним стоят перенесенная болезнь, жесткая диета, дефицит железа или иные проблемы со здоровьем.Гудова обратила внимание, что волосы реагируют на неблагоприятные события не сразу: усиленное выпадение нередко начинается через два-три месяца после инфекции с высокой температурой, операции, сильного стресса или резкого похудения. Поэтому, столкнувшись с проблемой в сентябре или октябре, важно вспомнить, что происходило летом. Такое выпадение называют телогеновым: больше волос, чем обычно, одновременно переходят в фазу покоя, а затем выпадают. После устранения причины густота чаще всего постепенно восстанавливается, но на это требуются месяцы.

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