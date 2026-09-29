Врач Исаев: тренд у подростков на энергетики с корвалолом может вызвать психоз

Корвалол и энергетики — абсолютные антагонисты, вещества с явно противоположным действием. При сочетании таких веществ эффект может быть совершенно непредсказуемым: они способны приводить как к гипервозбуждению и психозу, так и к выраженной сонливости и угнетению центральной нервной системы, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.Ранее сообщалось, что школьники стали смешивать корвалол с энергетиками. Этот коктейль вызывает у подростков эйфорию, заменяя им алкоголь. В соцсетях они делятся своими ощущениями, хвастаются, как их «торкает», и даже записывают гайды о том, как правильно смешивать лекарство с напитками. Корвалол свободно продается в аптеках или берется у взрослых, что делает его доступным для подростков.«В корвалоле наиболее опасным компонентом является фенобарбитал — психотропное вещество, относящееся к барбитуратам. Передозировка им может приводить к тяжелому отравлению, нарушениям сознания, выраженной сонливости, нарушению координации и в тяжелых случаях — к угнетению дыхания. Кроме того, фенобарбитал при регулярном употреблении способен достаточно быстро вызывать зависимость. Эффект у него серьезный и сильный, поэтому при употреблении препарата не по медицинским показаниям риск формирования зависимости становится особенно высоким», — заметил врач.По его словам, подросток находится под действием психоактивного вещества (фактически в наркотическом опьянении) и одновременно получает стимуляторы.«В такой ситуации возможны самые разные нарушения психики и сознания, в том числе психозы и галлюцинозы. Максимальной суточной дозой для подростка можно считать 15 капель корвалола. 15 капель — это меньше 1 мл. (в 1 мл. около 20 капель), а во флакончике 15 или 25 мл. корвалола. То есть максимальная суточная доза превышается в 10 и более раз. А если к этому добавляется энергетик, содержащий таурин и кофеин, сочетание становится еще более непредсказуемым», — заметил доктор.

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