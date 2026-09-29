Россиянам назвали ключевые признаки инсульта

Нарушение речи и работы рук и ног, перекос лица можно назвать главными признаками инсульта. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова, академик РАН Сергей Бойцов, пишет РИА Новости.«При инсульте может нарушаться речь, возможен перекос лица, перестает работать рука, нога, или обе одновременно. В этом случае немедленно должны быть предприняты меры для того, чтобы вызвать скорую и транспортировать человека в сосудистый центр», — подчеркнул он.По словам специалиста, одышка при привычных нагрузках, отеки ног и повышенное артериальное давление могут стать симптомами, при которых следует обратиться к кардиологу.Ранее также сообщалось, что асимметрия лица, слабость в конечностях, нарушение речи и сильная головная боль могут говорить об инсульте, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Он отметил, что иногда симптомы бывают временными — это транзиторная ишемическая атака, или «микроинсульт». Признаки те же, но проходят в течение суток.

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