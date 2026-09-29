Россиянам назвали ключевые признаки инсульта
«При инсульте может нарушаться речь, возможен перекос лица, перестает работать рука, нога, или обе одновременно. В этом случае немедленно должны быть предприняты меры для того, чтобы вызвать скорую и транспортировать человека в сосудистый центр», — подчеркнул он.
По словам специалиста, одышка при привычных нагрузках, отеки ног и повышенное артериальное давление могут стать симптомами, при которых следует обратиться к кардиологу.
Ранее также сообщалось, что асимметрия лица, слабость в конечностях, нарушение речи и сильная головная боль могут говорить об инсульте, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Он отметил, что иногда симптомы бывают временными — это транзиторная ишемическая атака, или «микроинсульт». Признаки те же, но проходят в течение суток.
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