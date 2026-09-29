Терапевт Богомолова: частые инфекции и потливость требуют проверки иммунитета

Если во время ОРВИ у человека не повышается температура тела, то это еще не повод сомневаться в эффективности иммунной системы. Лихорадка — это только один из механизмов защиты, в то время как об опасном иммунодефиците говорят другие признаки, объяснила в беседе с RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Богомолова.По ее словам, исследования подтверждают, что часто ОРВИ и даже грипп протекают без повышения температуры тела. Это зависит от многих факторов, включая возбудителя болезни, возраст пациента и другие.Насторожить же должны другие признаки снижения иммунной системы — например, частые инфекции, тяжелое течение болезни и осложнения, пояснила врач.«Поводами для обращения к терапевту могут быть, например, более двух эпизодов бактериальной пневмонии в течение года, повторяющиеся абсцессы — гнойное воспаление глубоких слоев кожи, кандидозы полости рта — грибковое заболевание слизистой оболочки», — отметила Богомолова.Она призвала также обязательно обратиться к врачу при таких признаках, как внезапная потеря веса, сильная потливость по ночам и увеличение лимфоузлов.Отметим, что причиной развития многих хронических заболеваний является лишний вес — в том числе он может полностью нарушить работу иммунной системы, ослабив способность организма сопротивляться инфекциям. Как отмечала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо, жировая ткань, особенно висцеральная, окружающая внутренние органы, грозит сбоем работы иммунных клеток, на фоне чего резко падает число регуляторных Т-лимфоцитов и усиливается воспаление.

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