Терапевт Богомолова: частые инфекции и потливость требуют проверки иммунитета
По ее словам, исследования подтверждают, что часто ОРВИ и даже грипп протекают без повышения температуры тела. Это зависит от многих факторов, включая возбудителя болезни, возраст пациента и другие.
Насторожить же должны другие признаки снижения иммунной системы — например, частые инфекции, тяжелое течение болезни и осложнения, пояснила врач.
«Поводами для обращения к терапевту могут быть, например, более двух эпизодов бактериальной пневмонии в течение года, повторяющиеся абсцессы — гнойное воспаление глубоких слоев кожи, кандидозы полости рта — грибковое заболевание слизистой оболочки», — отметила Богомолова.
Она призвала также обязательно обратиться к врачу при таких признаках, как внезапная потеря веса, сильная потливость по ночам и увеличение лимфоузлов.
Отметим, что причиной развития многих хронических заболеваний является лишний вес — в том числе он может полностью нарушить работу иммунной системы, ослабив способность организма сопротивляться инфекциям. Как отмечала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо, жировая ткань, особенно висцеральная, окружающая внутренние органы, грозит сбоем работы иммунных клеток, на фоне чего резко падает число регуляторных Т-лимфоцитов и усиливается воспаление.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий