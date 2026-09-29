Назван снижающий давление и риск образования тромбов напиток

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов из АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) поделился с «Газетой.Ru» информацией о воздействии имбирного чая на организм.По словам специалиста, напиток помогает снижать артериальное давление, уменьшает тромбообразование и улучшает кровообращение. Активные компоненты имбиря — гинжерол и шогаол — способствуют расслаблению гладкой мускулатуры стенок артерий. Когда сосуды расширяются, сопротивление кровотоку уменьшается, и давление на их стенки падает.«Для людей с гипертонией это может быть полезно, но при повышенных показателях давления некоторые врачи рекомендуют отказаться от чая с имбирем из-за риска индивидуальной непереносимости при приеме препаратов от давления. При гипотонии имбирь может еще сильнее снизить давление, поэтому требуется осторожность», — цитирует Белоусова издание.Доктор акцентирует: имбирь способен взаимодействовать с гипотензивными препаратами, усиливая их эффект и вызывая чрезмерное снижение давления. Также он вступает в реакцию с антикоагулянтами (варфарин, аспирин), повышая риск кровотечения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки