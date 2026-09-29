Опрос НАФИ выявил склонность россиян игнорировать симптомы рака
Исследователи из НАФИ, работавшие вместе с благотворительным фондом «Онкологика», подсчитали, что примерно треть россиян склонны игнорировать симптомы рака
«В России каждый третий гражданин страны игнорирует симптомы, которые могут быть признаками онкологии».
Среди пациентов, которым лечащий врач рекомендует обратиться к онкологу и пройти соответствующую проверку, сдать анализы, – только половина следует этой рекомендации. При этом подавляюще большинство боится рака: опрос НАФИ выявил склонность россиян испытывать страх от мыслей об онкологических болезнях – такой страх присущ 69% жителей страны.
Проводившие опрос специалисты отмечают, что многие россияне не воспринимают как тревожные или опасные возникающие при развитии рака неочевидные симптомы. Например, таким симптомом может быть стойкое чувство слабости. Проверяться у врачей из-за него будут 68 процентов, а 32 процента – проигнорируют. Еще один неочевидный симптом рака – беспричинное изменение веса, его набор или потеря. К врачу из-за него готовы обратиться 63 процента россиян, 37 процентов не сочтут нужным это сделать.
Эксперты напомнили, что рак как раз тем и коварен, что может проявляться симптомами, которые ассоциируются с привычными и неопасными недугами - повышенной температурой, болью в горле, осипшим голосом, потливостью и другими.
«Особую настороженность и незамедлительное обращение к врачу должны вызывать такие проявления организма, как любые кровяные выделения (из носа, горла, в моче и кале, из влагалища вне менструального цикла), резкое снижение веса, бледность кожных покровов, длительная повышенная температура тела, изменение размера, цвета, толщины, формы родинок, непрекращающийся кашель, не проходящая долгое время боль в горле, хрипота, а также проблемы с глотанием и расстройство пищеварения», - рассказал онколог Сергей Иванов «Коммерсанту».
По его словам, взрослым людям начиная с 40 лет следует ежегодно проходить диспансеризацию.
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