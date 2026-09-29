Опрос НАФИ выявил склонность россиян игнорировать симптомы рака

Аналитический центр НАФИ провел опрос, который показал, что россияне часто игнорируют посещение онколога, даже если оно рекомендуется врачом.Исследователи из НАФИ, работавшие вместе с благотворительным фондом «Онкологика», подсчитали, что примерно треть россиян склонны игнорировать симптомы рака«В России каждый третий гражданин страны игнорирует симптомы, которые могут быть признаками онкологии».Среди пациентов, которым лечащий врач рекомендует обратиться к онкологу и пройти соответствующую проверку, сдать анализы, – только половина следует этой рекомендации. При этом подавляюще большинство боится рака: опрос НАФИ выявил склонность россиян испытывать страх от мыслей об онкологических болезнях – такой страх присущ 69% жителей страны.Проводившие опрос специалисты отмечают, что многие россияне не воспринимают как тревожные или опасные возникающие при развитии рака неочевидные симптомы. Например, таким симптомом может быть стойкое чувство слабости. Проверяться у врачей из-за него будут 68 процентов, а 32 процента – проигнорируют. Еще один неочевидный симптом рака – беспричинное изменение веса, его набор или потеря. К врачу из-за него готовы обратиться 63 процента россиян, 37 процентов не сочтут нужным это сделать.Эксперты напомнили, что рак как раз тем и коварен, что может проявляться симптомами, которые ассоциируются с привычными и неопасными недугами - повышенной температурой, болью в горле, осипшим голосом, потливостью и другими.«Особую настороженность и незамедлительное обращение к врачу должны вызывать такие проявления организма, как любые кровяные выделения (из носа, горла, в моче и кале, из влагалища вне менструального цикла), резкое снижение веса, бледность кожных покровов, длительная повышенная температура тела, изменение размера, цвета, толщины, формы родинок, непрекращающийся кашель, не проходящая долгое время боль в горле, хрипота, а также проблемы с глотанием и расстройство пищеварения», - рассказал онколог Сергей Иванов «Коммерсанту».По его словам, взрослым людям начиная с 40 лет следует ежегодно проходить диспансеризацию.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки