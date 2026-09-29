В России зарегистрировали отечественную вакцину против менингококковой инфекции

Минздрав России зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе производителя — биофармацевтической компании «Петровакс фарм».«"Петровакс фарм" получила регистрационное удостоверение на вакцину "Ментетра" (четырехвалентная конъюгированная вакцина против менингококковой инфекции). Инвестиции в запуск производства вакцины по полному циклу превысили более 3 млрд руб.», — говорится в сообщении.До регистрации препарата вакцинация против менингококковой инфекции в России проводилась преимущественно по эпидемическим показаниям и для отдельных групп риска. Отсутствие производства современных четырехвалентных вакцин по полному циклу внутри страны эксперты называли одним из факторов, сдерживающих переход к плановой иммунизации.Там также рассказали, что «Ментетра» предназначена для профилактики менингококковой инфекции, вызываемой серогруппами A, C, W и Y. Она показана детям с трех месяцев и взрослым до 55 лет. Проект по локализации производства вакцины реализуется с 2022 года. В январе 2026 года Минпромторг РФ расширил производственную лицензию компании на выпуск менингококковой вакцины. К началу 2027 года производственные мощности компании превысят 6 млн доз в год.По словам президента «Петровакс фарм» Михаила Цыферова, такой объем позволит полностью покрыть потребности системы здравоохранения России после включения вакцинации в НКПП.«Мы локализовали полный технологический цикл и готовы обеспечить необходимые для российского рынка объемы поставок. Ожидаем, что наличие отечественного производства позволит создать условия для включения вакцинации против менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок. У проекта есть и экспортный потенциал — прежде всего в странах ЕАЭС и на других рынках, где сохраняется высокая потребность в профилактике менингококковой инфекции», — подчеркнул он.Менингококковая инфекция занимает первое место среди причин смертности детей от инфекционных заболеваний. Среди возможных последствий — поражение центральной нервной системы, когнитивные нарушения, потеря слуха и зрения, повреждения опорно-двигательного аппарата и ампутации. До 70% перенесших инфекцию пациентов нуждаются в длительной реабилитации. Актуальность плановой профилактики возрастает на фоне подъема заболеваемости в России. По итогам 2025 года заболеваемость генерализованными формами менингококковой инфекции превысила показатель прошлого года в 2,7 раза, добавили в компании.

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