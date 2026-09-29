Эндокринолог Гуреева дала базовую программу по снижению веса, особенно в области живота

Целенаправленное снижение веса — цель многих людей, стремящихся похудеть, но зачастую это легче сказать, чем сделать, особенно когда речь идет о таких проблемных областях, как бедра. Хотя невозможно заставить отложения, такие как ручки, исчезнуть в одночасье, эксперты утверждают, что существуют способы эффективно изменить распределение жировых запасов в организме.Не у всех есть вес вокруг бедер, но тем, у кого он есть, может быть трудно сместить вес по сравнению с другими частями тела.Эндокринолог заявила, что некоторые люди предрасположены к набору веса в определенных областях не по своей вине, но «неправильный образ жизни» также может способствовать этому.«Очень часто жир накапливается на боках. Наше тело устроено так, чтобы переносить жир сюда, чтобы защитить наши репродуктивные и внутренние органы. Однако, если у вас есть избыточное количество жира в этой области, это может оказать неблагоприятное воздействие на ваше здоровье, способствуя повышению уровня висцерального жира, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Генетическая предрасположенность, гормоны и уровень стресса — все это играет роль в том, где мы храним жир, а пол также может способствовать различному распределению», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.Как и большинство целей по снижению веса, соблюдение здоровой диеты и регулярные физические упражнения имеют «значительные преимущества» в отношении процентного содержания жира в организме, а также его распределения.Она заявила, что установление базового режима имеет важное значение для достижения «лучшего силуэта в области бедер», особенно для мужчин, которые более склонны удерживать вес в области живота, и женщин, переживающих менопаузу.Тем не менее, людям не следует полагаться только на физические упражнения для достижения целевого снижения веса. Много сна и питье достаточного количества воды необходимы для дополнения кардио, силовых тренировок и сбалансированной диеты."Очень важно подходить к снижению веса здоровым и устойчивым способом. Быстрые решения, такие как экстремальные диеты или чрезмерные физические упражнения, могут быть вредными и часто приводят к обратному увеличению веса. Очень важно внести изменения в свой образ жизни, которые вы сможете поддерживать. в долгосрочной перспективе", - утверждает эндокринолог.Врач рекомендовала не менее 150 минут умеренной аэробной активности или 75 минут энергичной аэробной активности в неделю для «общего снижения веса» в сочетании с семью-девятью часами сна в сутки.Поддержание гидратации и ограничение потребления алкоголя также важно для поддержания здорового сна и предотвращения недостатка сна, который может нарушить работу гормонов, связанных с аппетитом и накоплением жира.

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